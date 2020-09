மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து தி.மு.க. கூட்டணி கட்சியினர் 16 இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் - 28-ந்தேதி நடக்கிறது + "||" + DMK opposes agricultural law amendment Coalition parties protest in 16 places - on the 28th

வேளாண் சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து தி.மு.க. கூட்டணி கட்சியினர் 16 இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் - 28-ந்தேதி நடக்கிறது