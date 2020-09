மாவட்ட செய்திகள்

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழாவில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவிப்பு + "||" + Kulasekarapattinam Mutharamman Temple At the Dasara festival Devotees are not allowed Announcement by Collector Sandeep Nanduri

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழாவில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவிப்பு