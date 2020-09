மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் பழக்கடை உரிமையாளருக்கு அரிவாள் வெட்டு - 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + To the fruit shop owner in Karur Sickle cut - Case against 3 people

கரூரில் பழக்கடை உரிமையாளருக்கு அரிவாள் வெட்டு - 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு