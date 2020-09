மாவட்ட செய்திகள்

மேலும் 297 பேருக்கு நோய் தொற்று: மாவட்டத்தில் 18 ஆயிரத்தை தாண்டியது கொரோனா பாதிப்பு - மூதாட்டி உள்பட 6 பேர் பலி + "||" + Another 297 people were infected: Corona impact exceeds 18,000 in the district - 6 killed, including grandmother

மேலும் 297 பேருக்கு நோய் தொற்று: மாவட்டத்தில் 18 ஆயிரத்தை தாண்டியது கொரோனா பாதிப்பு - மூதாட்டி உள்பட 6 பேர் பலி