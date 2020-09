மாவட்ட செய்திகள்

கிசான் திட்டத்தில், முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களிடம் இருந்து பணத்தை திரும்ப பெறும் பணி தீவிரம் - கலெக்டர் கிரண்குராலா ஆய்வு + "||" + In the Kisan project, from those involved in the abuse Refund work intensity - Review by Collector Kirankurala

கிசான் திட்டத்தில், முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களிடம் இருந்து பணத்தை திரும்ப பெறும் பணி தீவிரம் - கலெக்டர் கிரண்குராலா ஆய்வு