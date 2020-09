மாவட்ட செய்திகள்

போலி ஜி.எஸ்.டி. பதிவு மூலம் ரூ.21 லட்சத்துக்கு நூல் வாங்கி மில் அதிபரிடம் மோசடி - வாலிபர் கைது + "||" + Fake GST 21 lakh by registration Fraud against mill owner for buying yarn - Youth arrested

போலி ஜி.எஸ்.டி. பதிவு மூலம் ரூ.21 லட்சத்துக்கு நூல் வாங்கி மில் அதிபரிடம் மோசடி - வாலிபர் கைது