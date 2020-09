மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அல்லிநகரத்தில் பாலத்தை அகற்றாமல் ஓடையை தூர்வார எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் போராட்டம் + "||" + Without removing the bridge in Theni Allinagaram People protest against the torrential downpour

தேனி அல்லிநகரத்தில் பாலத்தை அகற்றாமல் ஓடையை தூர்வார எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் போராட்டம்