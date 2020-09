மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் 67 ஆயிரம் ஏக்கரில் சம்பா, தாளடி நடவு முடிந்தது குறுவை அறுவடையும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியது + "||" + Completion of samba and sorghum planting on 67,000 acres in Tanjore district has reached the final stage of harvest.

தஞ்சை மாவட்டத்தில் 67 ஆயிரம் ஏக்கரில் சம்பா, தாளடி நடவு முடிந்தது குறுவை அறுவடையும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியது