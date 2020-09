மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி சித்த மருத்துவ கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் 2 மாதங்களில் 1000 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + Tenkasi Paranormal medical At the Corona Treatment Center 1000 people healed in 2 months Returned home

