மாவட்ட செய்திகள்

சஞ்சய் ராவத்துடன் சந்திப்பால் பரபரப்பு: மராட்டியத்தில் புதிய ஆட்சி அமையுமா? தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பதில் + "||" + Meeting with Sanjay Rawat Will there be a new regime in the Marathas? Devendra Patnavis Answer

சஞ்சய் ராவத்துடன் சந்திப்பால் பரபரப்பு: மராட்டியத்தில் புதிய ஆட்சி அமையுமா? தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பதில்