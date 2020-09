மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை மாவட்ட பாசனத்திற்காக வைகை அணையில் இருந்து கூடுதல் தண்ணீர் திறப்பு + "||" + Opening of additional water from Vaigai Dam for irrigation in Dindigul, Madurai and Sivagangai districts

