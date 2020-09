மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டத்துக்கு எதிராக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் கடலூரில் திருமாவளவன் பங்கேற்கிறார் + "||" + Thirumavalavan is participating in a protest in Cuddalore today against the agricultural law

வேளாண் சட்டத்துக்கு எதிராக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் கடலூரில் திருமாவளவன் பங்கேற்கிறார்