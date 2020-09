மாவட்ட செய்திகள்

பொதுப்பணித்துறையின் நீர்வள ஆதார துறை சார்பில் பட்டரைப்பெருமந்தூர் ஏரியில் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி மாவட்ட கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Of the Public Works Department On behalf of the Department of Water Resources Planting of palm seeds in the lake The District Collector began

பொதுப்பணித்துறையின் நீர்வள ஆதார துறை சார்பில் பட்டரைப்பெருமந்தூர் ஏரியில் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி மாவட்ட கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்