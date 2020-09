மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு விமானம், ரெயில் நிலையங்களை முற்றுகையிட முயற்சி கன்னட அமைப்பினர் கைது + "||" + Opposition to agricultural bills Attempt to blockade aircraft and train stations Kannada organization arrested

வேளாண் மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு விமானம், ரெயில் நிலையங்களை முற்றுகையிட முயற்சி கன்னட அமைப்பினர் கைது