மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிரசவத்தில் தாய், குழந்தை சாவு நர்சுகள் சிகிச்சை அளித்ததால் இறந்ததாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + Ranipet At the primary health center Maternal and child death in childbirth Relatives struggle

ராணிப்பேட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிரசவத்தில் தாய், குழந்தை சாவு நர்சுகள் சிகிச்சை அளித்ததால் இறந்ததாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டம்