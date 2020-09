மாவட்ட செய்திகள்

வாய்க்கால் தூர்வாராததை கண்டித்து வயலில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Farmers carrying black flags protest in the field condemning the deterioration of the canal

வாய்க்கால் தூர்வாராததை கண்டித்து வயலில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்