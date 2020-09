மாவட்ட செய்திகள்

புதைக்க இடம்தர மறுத்ததால் மூதாட்டி உடலை ரோட்டில் வைத்து போராட்டம் - ஜோலார்பேட்டை அருகே பரபரப்பு + "||" + Because the place refused to bury Grandmother body Struggle to keep on the road

புதைக்க இடம்தர மறுத்ததால் மூதாட்டி உடலை ரோட்டில் வைத்து போராட்டம் - ஜோலார்பேட்டை அருகே பரபரப்பு