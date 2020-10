மாவட்ட செய்திகள்

தட்டார்மடம் வியாபாரி குடும்பத்துக்கு கனிமொழி எம்.பி. ஆறுதல் ரூ.5 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கினார் + "||" + Kanimozhi MP to Thattaramadam businessman family Consolation provided financial assistance of Rs 5 lakh

