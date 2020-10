மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டியில் பத்திரப்பதிவில் முன்விரோதம்: சார்பதிவாளர் குடும்பத்தினரை காரை ஏற்றி கொல்ல முயற்சி வக்கீல் கைது + "||" + Andipatti In the bond register Antagonism Dependent family Trying to load the car and kill Prosecutor arrested

ஆண்டிப்பட்டியில் பத்திரப்பதிவில் முன்விரோதம்: சார்பதிவாளர் குடும்பத்தினரை காரை ஏற்றி கொல்ல முயற்சி வக்கீல் கைது