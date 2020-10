மாவட்ட செய்திகள்

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் - வத்திராயிருப்பில் நடந்தது + "||" + The old pension plan Government Employees Union Demonstrates Enforcement - It happened in Vaththirairuppil

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் - வத்திராயிருப்பில் நடந்தது