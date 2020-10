மாவட்ட செய்திகள்

அரசு கட்டிட பூமி பூஜைக்கு அழைப்பு இல்லாததால் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + The MLA was not invited to the Government Building Bhoomi Puja - DMK led protest

அரசு கட்டிட பூமி பூஜைக்கு அழைப்பு இல்லாததால் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம்