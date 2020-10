மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 161 பேருக்கு கொரோனா ஒருவர் பலி + "||" + In Erode district, one corona killed 161 people in a single day

