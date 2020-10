மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக 489 பேருக்கு கொரோனா இதுவரை கொரோனாவுக்கு 525 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Corona for 489 new so far 525 deaths for corona

புதிதாக 489 பேருக்கு கொரோனா இதுவரை கொரோனாவுக்கு 525 பேர் உயிரிழப்பு