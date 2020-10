மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவின் 2-வது அலை வந்தால் எதிர்கொள்ள தயார் - அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + Minister Dr. C. Vijayabaskar said that we are ready to face the 2nd wave of Corona.

