மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கோவிலூரில் பரபரப்பு: அரசு ஆஸ்பத்திரி பிணவறையில் உடலை கடித்து குதறிய எலிகள் - போலீசாருடன் உறவினர்கள் வாக்குவாதம் + "||" + In the morgue of the Government Hospital Rats that bite the body Relatives argue with police

திருக்கோவிலூரில் பரபரப்பு: அரசு ஆஸ்பத்திரி பிணவறையில் உடலை கடித்து குதறிய எலிகள் - போலீசாருடன் உறவினர்கள் வாக்குவாதம்