மாவட்ட செய்திகள்

ஏரல் அருகே, மூதாட்டி வீட்டில் நகை திருடிய கொத்தனார் கைது - மண்ணில் புதைத்து வைத்து இருந்த 13 பவுன் மீட்பு + "||" + Near Eral, grandmother's house Jeweler arrested for stealing jewelery - Recovery of 13 pounds buried in the soil

ஏரல் அருகே, மூதாட்டி வீட்டில் நகை திருடிய கொத்தனார் கைது - மண்ணில் புதைத்து வைத்து இருந்த 13 பவுன் மீட்பு