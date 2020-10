மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில், மக்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒரே நாளில் 87 வழக்குகளுக்கு தீர்வு + "||" + In Nellai, 87 cases were settled in the people's court in one day

