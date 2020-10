மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலை அருகே சோக சம்பவம்: தம்பதி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை காதலித்து திருமணம் செய்த 7-வது மாதத்தில் விபரீத முடிவு + "||" + Near Udumalai Couple commits suicide by hanging 7th month of falling in love and getting married

உடுமலை அருகே சோக சம்பவம்: தம்பதி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை காதலித்து திருமணம் செய்த 7-வது மாதத்தில் விபரீத முடிவு