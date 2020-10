மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை அருகே 3,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய புதிய கற்காலக் கருவிகள் கண்டெடுப்பு + "||" + Near Jolarpet 3,000 years ago Discovery of new stone age tools

