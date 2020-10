மாவட்ட செய்திகள்

தடையை மீறி 12 இடங்களில் கிராம சபை கூட்டம்: எம்.எல்.ஏ. உள்பட 350 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Village council meetings in 12 places in violation of the ban: MLA Case against 350 people including

தடையை மீறி 12 இடங்களில் கிராம சபை கூட்டம்: எம்.எல்.ஏ. உள்பட 350 பேர் மீது வழக்கு