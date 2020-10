மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரத்தில் மக்கள் நீதிமன்றம்: விபத்து வழக்குகளில் ரூ.1¼ கோடி இழப்பீடு வழங்க தீர்வு + "||" + People's Court at Ramanathapuram: Settlement to provide Rs 10 crore compensation in accident cases

ராமநாதபுரத்தில் மக்கள் நீதிமன்றம்: விபத்து வழக்குகளில் ரூ.1¼ கோடி இழப்பீடு வழங்க தீர்வு