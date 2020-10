மாவட்ட செய்திகள்

3 லாரிகளில் பதுக்கல்: மதுரையில் 10 டன் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - 4 பேர் கைது + "||" + Hoarding in 3 trucks: 10 tons in Madurai Seizure of Tobacco Products - 4 people arrested

3 லாரிகளில் பதுக்கல்: மதுரையில் 10 டன் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - 4 பேர் கைது