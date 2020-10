மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஊராட்சி வரவு-செலவு கணக்குகளை வீடு, வீடாக வழங்கும் ஊராட்சி தலைவர் + "||" + In order for the public to know Panchayat budgets Panchayat leader who provides house, house

பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஊராட்சி வரவு-செலவு கணக்குகளை வீடு, வீடாக வழங்கும் ஊராட்சி தலைவர்