மாவட்ட செய்திகள்

நடிகர் சுஷாந்த் சிங் வழக்கில் எதுவுமே தெரியாமல் மும்பை போலீஸ் விசாரணையை விமர்சித்தார்கள் பரம்பீர் சிங் வேதனை + "||" + Parambir Singh has lashed out at the Mumbai police investigation for not knowing anything about actor Sushant Singh's case

நடிகர் சுஷாந்த் சிங் வழக்கில் எதுவுமே தெரியாமல் மும்பை போலீஸ் விசாரணையை விமர்சித்தார்கள் பரம்பீர் சிங் வேதனை