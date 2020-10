மாவட்ட செய்திகள்

மலாடு தமிழர் சங்க இருபெரும் விழா ஒர்லத்தில் நடந்தது + "||" + The Maladu Tamil Sangam two-day festival was held in Orlat

மலாடு தமிழர் சங்க இருபெரும் விழா ஒர்லத்தில் நடந்தது