மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு பகுதியில் தேங்கிய கழிவுநீர் வெளியேற்றம் அமைச்சர் கந்தசாமி நடவடிக்கை + "||" + Minister Kandasamy's action to remove the accumulated sewage in the residential area

குடியிருப்பு பகுதியில் தேங்கிய கழிவுநீர் வெளியேற்றம் அமைச்சர் கந்தசாமி நடவடிக்கை