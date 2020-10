மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாதவர்களிடம் ரூ.2½ கோடி அபராதம் வசூல் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Rs 20 crore fine for non-compliance with corona prevention rules in Chennai

