மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அருகே செயல்படும் கல்குவாரிகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் கலெக்டரிடம், கிராம மக்கள் மனு + "||" + Petition of the villagers to the Collector to revoke the license of the quarries operating near Nellai

நெல்லை அருகே செயல்படும் கல்குவாரிகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் கலெக்டரிடம், கிராம மக்கள் மனு