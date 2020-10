மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 3,635 படுக்கை வசதியுடன் கொரோனா சிறப்பு மையங்கள் தயார் + "||" + Corona Special Centers with 3,635 bed facilities are ready in Erode district

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 3,635 படுக்கை வசதியுடன் கொரோனா சிறப்பு மையங்கள் தயார்