மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனத்தில் லாரி மீது கார் மோதல்: ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி - உறவினர் துக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று திரும்பி வந்த போது பரிதாபம் + "||" + Car collides with lorry in Tindivanam: 3 members of the same family were killed

திண்டிவனத்தில் லாரி மீது கார் மோதல்: ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி - உறவினர் துக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று திரும்பி வந்த போது பரிதாபம்