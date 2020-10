மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட புதிய தமிழகம் கட்சியினர் 16 பேர் கைது - உண்ணாவிரதத்திலும் ஈடுபட்டனர் + "||" + Involved in the protest against the ban on the dragon New Tamil Nadu party arrests 16 - They also engaged in fasting

