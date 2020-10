மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில், மனைவியின் கள்ளக்காதலனை வெட்டிக்கொன்ற வாலிபர் - ஓராண்டு காத்திருந்து துக்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவரை தீர்த்து கட்டினார் + "||" + In Vellore, The young man who hacked his wife fake lover - He waited a year and settled until he came to the mourning ceremony

வேலூரில், மனைவியின் கள்ளக்காதலனை வெட்டிக்கொன்ற வாலிபர் - ஓராண்டு காத்திருந்து துக்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவரை தீர்த்து கட்டினார்