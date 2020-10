மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் நம்மாழ்வாருக்கு மணிமண்டபம் அமைக்க வலியுறுத்தி தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு வேப்பிலையுடன் வந்த விவசாயிகள் + "||" + Insisting on setting up a mani mandapam for Nammazhvar in Thanjavur Farmers came to the Tanjore Collector's Office with camomile

தஞ்சையில் நம்மாழ்வாருக்கு மணிமண்டபம் அமைக்க வலியுறுத்தி தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு வேப்பிலையுடன் வந்த விவசாயிகள்