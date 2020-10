மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் எக்காரணம் கொண்டும் பள்ளிகளை திறக்கக்கூடாது மந்திரி சுரேஷ்குமாருக்கு சித்தராமையா கடிதம் + "||" + Chidramaiah's letter to Minister Suresh Kumar that schools should not be opened in Karnataka for any reason

கர்நாடகத்தில் எக்காரணம் கொண்டும் பள்ளிகளை திறக்கக்கூடாது மந்திரி சுரேஷ்குமாருக்கு சித்தராமையா கடிதம்