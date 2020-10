மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தி உய்யக்கொண்டான் நீட்டிப்பு வாய்க்காலில் இறங்கி விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers struggle to get down to the Uyyakkondan extension canal demanding to open the water

தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தி உய்யக்கொண்டான் நீட்டிப்பு வாய்க்காலில் இறங்கி விவசாயிகள் போராட்டம்