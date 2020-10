மாவட்ட செய்திகள்

நட்சத்திர பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைப்பு: தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சுர்பீர் சிங் தகவல் + "||" + Reduction in the number of star speakers: Chief Electoral Officer Surbir Singh informed

நட்சத்திர பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைப்பு: தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சுர்பீர் சிங் தகவல்