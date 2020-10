மாவட்ட செய்திகள்

தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஊராட்சி தலைவர்களின் நிலையை ஆராய தனி ஆணையம்: தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் + "||" + Separate Commission to Examine the Status of Panchayat Leaders from the Depressed Community: Prof. Thirumavalavan

தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஊராட்சி தலைவர்களின் நிலையை ஆராய தனி ஆணையம்: தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்