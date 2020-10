மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 26 ஆயிரத்து 440 பேர் மீண்டனர்: கொரோனாவுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை 40 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + 26 thousand 440 people returned in a single day: the death toll for the corona exceeded 40 thousand

ஒரே நாளில் 26 ஆயிரத்து 440 பேர் மீண்டனர்: கொரோனாவுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை 40 ஆயிரத்தை கடந்தது