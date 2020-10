மாவட்ட செய்திகள்

பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினர் பிரச்சினைகளை கண்டறிய மந்திரி சபை துணை கமிட்டி அமைக்கப்படும்: முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + Cabinet sub-committee to look into issues of backward communities: First Minister Utthav Thackeray announces

பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினர் பிரச்சினைகளை கண்டறிய மந்திரி சபை துணை கமிட்டி அமைக்கப்படும்: முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு