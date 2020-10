மாவட்ட செய்திகள்

வேலாயுதம்பாளையம், தோகைமலையில் காவல்துறை சார்பில் சிறப்பு மனு விசாரணை முகாம் - 25 மனுக்களுக்கு தீர்வு + "||" + Special petition hearing camp on behalf of the police at Velayuthampalayam, Tokaimalai - 25 petitions settled

வேலாயுதம்பாளையம், தோகைமலையில் காவல்துறை சார்பில் சிறப்பு மனு விசாரணை முகாம் - 25 மனுக்களுக்கு தீர்வு